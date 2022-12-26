Окупанти хочуть закрити більшість шахт Донбасу нібито через їх нерентабельність

Російські окупанти планують закрити більшість шахт на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях через нібито їх нерентабельність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як пише ЦНС, окупанти розвалили на тимчасово окупованих територіях вугільну промисловість, тому планують закрити більшість шахт нібито через те, що вони збиткові. Загарбники не планують відновлювати виробництво, вивозять обладнання і прагнуть якомога швидше закрити їх.
"За підсумками 2022 року видобуток вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знизився на 42%. Найбільшою проблемою є мобілізація шахтарів до армії ворога, адже наразі шахти укомплектовані працівниками менше ніж на 50%", - відзначає Центр.
Тож, перед окупаційною владою стоїть завдання пропрацювати процес закриття непрацюючих шахт або спробувати продати їх у разі можливості.
"Зауважимо, що всі ці "приватизації" не матимуть жодної юридичної сили, адже всі ці шахти захоплені та експлуатуються ворогом незаконно. Це розуміють й "потенційні інвестори", тому ніхто не бажає купувати такий актив", - зауважує ЦНС.
Насправді, під "приватизацією" окупанти мають на увазі розкрадання майна шахт через підставних юридичних осіб.
На початку грудня РБК-Україна повідомляло, що росіяни закривають шахти у Луганській області та вивозять обладнання. Зокрема, на шахті "Червоний партизан" поблизу Довжанська окупанти вирізають обладнання і щоденно вивозять його, підприємство готують до консервації.
Ще раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що окупанти готуються до масового закриття шахт на Донбасі, оскільки більшу частину гірняків мобілізували.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.