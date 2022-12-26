Окупанти хочуть закрити більшість шахт Донбасу нібито через їх нерентабельність

Як пише ЦНС, окупанти розвалили на тимчасово окупованих територіях вугільну промисловість, тому планують закрити більшість шахт нібито через те, що вони збиткові. Загарбники не планують відновлювати виробництво, вивозять обладнання і прагнуть якомога швидше закрити їх.

"За підсумками 2022 року видобуток вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знизився на 42%. Найбільшою проблемою є мобілізація шахтарів до армії ворога, адже наразі шахти укомплектовані працівниками менше ніж на 50%", - відзначає Центр.

Тож, перед окупаційною владою стоїть завдання пропрацювати процес закриття непрацюючих шахт або спробувати продати їх у разі можливості.

"Зауважимо, що всі ці "приватизації" не матимуть жодної юридичної сили, адже всі ці шахти захоплені та експлуатуються ворогом незаконно. Це розуміють й "потенційні інвестори", тому ніхто не бажає купувати такий актив", - зауважує ЦНС.

Насправді, під "приватизацією" окупанти мають на увазі розкрадання майна шахт через підставних юридичних осіб.