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Оккупанты хотят закрыть большинство шахт Донбасса якобы из-за их нерентабельности

Фото: из шахт Донбасса вывозят оборудование и готовят их к закрытию (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты планируют закрыть большинство шахт на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях из-за якобы их нерентабельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как пишет ЦНС, оккупанты развалили на временно оккупированных территориях угольную промышленность, поэтому планируют закрыть большинство шахт якобы из-за того, что они убыточны. Захватчики не планируют возобновлять производство, вывозят оборудование и стремятся поскорее закрыть их.

"По итогам 2022 года добыча угля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей снизилась на 42%. Наибольшей проблемой является мобилизация шахтеров в армию врага, ведь шахты укомплектованы работниками менее чем на 50%", - отмечает Центр.

Поэтому перед оккупационными властями стоит задача проработать процесс закрытия неработающих шахт или попытаться продать их в случае возможности.

"Заметим, что все эти "приватизации" не будут иметь никакой юридической силы, ведь все эти шахты захвачены и эксплуатируются врагом незаконно. Это понимают и "потенциальные инвесторы", поэтому никто не желает покупать такой актив", - отмечает ЦНС.

На самом деле под "приватизацией" оккупанты подразумевают хищение имущества шахт через подставных юридических лиц.

В начале декабря РБК-Украина сообщало, что россияне закрывают шахты в Луганской области и вывозят оборудование. В частности, на шахте "Красный партизан" вблизи Довжанска оккупанты вырезают оборудование и ежедневно вывозят его, предприятие готовят к консервации.

Еще раньше глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на Донбассе, поскольку большую часть горняков мобилизовали.

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