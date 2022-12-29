Оккупанты хотят захватить Донецкую область под Новый год, - Зеленский
Российские оккупанты тщетно пытаются достичь успеха в Донецкой области, где идут ожесточенные бои, и выйти на админграницы, захватив весь регион. Интервенты поставили для себя задачу сделать это до конца текущего года.
Об этом 29 декабря сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении.
Глава государства отметил, что ситуация на передовой в эти сутки - без существенных изменений, и самые горячие направления на фронте были в Донецкой области.
"Наиболее остро - Бахмут, Соледар, вся линия в Донецкой области. Враг не отказался от безумной идеи захватить Донбасс... Теперь они ставят себе задачу - под Новый год", - сказал Зеленский.
При этом Силы обороны Украины сдерживают вражеские навалы и ломают планы противника.
"Я благодарю всех наших ребят, которые уже месяц доказывают оккупантам, что это мы будем ставить и достигать целей на своей земле. Спасибо всем, кто защищает украинский Донбасс! Всем, кто защищает нашу Харьковскую область! Всем, кто держит наш юг! Кто защищает нашу границу", - говорится в обращении.
Видео: Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о ситуации на фронтах
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что российские оккупанты бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, так как Кремль ставит задачу до конца 2022 года выйти на границы Донецкой области, при этом любые попытки врага окружить город терпят неудачу.
Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский указал, что Бахмутский и другие направления на Донбассе остаются самыми сложными, и эти участки фронта нуждаются в максимуме сил и концентрации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.