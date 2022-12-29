Оккупанты хотят захватить Донецкую область под Новый год, - Зеленский

Российские оккупанты тщетно пытаются достичь успеха в Донецкой области, где идут ожесточенные бои, и выйти на админграницы, захватив весь регион. Интервенты поставили для себя задачу сделать это до конца текущего года.

Об этом 29 декабря сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении .

Глава государства отметил, что ситуация на передовой в эти сутки - без существенных изменений, и самые горячие направления на фронте были в Донецкой области.

"Наиболее остро - Бахмут, Соледар, вся линия в Донецкой области. Враг не отказался от безумной идеи захватить Донбасс... Теперь они ставят себе задачу - под Новый год", - сказал Зеленский.

При этом Силы обороны Украины сдерживают вражеские навалы и ломают планы противника.

"Я благодарю всех наших ребят, которые уже месяц доказывают оккупантам, что это мы будем ставить и достигать целей на своей земле. Спасибо всем, кто защищает украинский Донбасс! Всем, кто защищает нашу Харьковскую область! Всем, кто держит наш юг! Кто защищает нашу границу", - говорится в обращении.

Видео: Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о ситуации на фронтах