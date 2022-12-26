Зеленський назвав ділянки фронту, які потребують максимуму сил та концентрації

Бахмутський та інші напрями на Донбасі залишаються найскладнішими на фронті, вони потребують максимуму сил та концентрації.

"Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси - а це значні ресурси - щоб вичавити бодай якесь просування", - зазначив президент.

Він також висловив подяку українським військовим, які не лише твердо стоять на позиціях, а й знаходять можливості для того, щоб вибивати окупантів та "мінусувати" їх.

"Хочу відзначити сьогодні 10-ту окрему гірничо-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів у Донецькій області. Це дуже важливо. Це дозволить нам звільнити більше українців. Також відзначу 80-ту та 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямі. Молодці, хлопці! Чим більше окупанти втрачають, тим більше часу ми виграємо для України", - додав Зеленський.