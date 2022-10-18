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Окупанти хочуть захопити Бахмут до кінця жовтня, - Маляр

Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти планують захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня. Таке завдання поставили перед солдатами російські генерали у Кремлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра оборони Ганни Маляр медіаплатформі "Ми - Україна".

"Росіяни поставили своїм військам - вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення - термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордон Донецької області. Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут", - сказала вона.

За словами Маляр, на сході України зараз "різна" ситуація. При цьому епіцентр найважчих боїв відбувається особливо в Бахмуті, де "дуже важко". Водночас за даними Маляр на Донбасі ЗСУ продовжують просуватися, але росіяни не перестають наступати.

Як повідомлялось, російські військові щодня в районі Бахмута Донецької області в боях втрачають щонайменше одну роту солдатів і офіцерів.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України показали відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

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Донецька область