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Оккупанты хотят захватить Бахмут до конца октября, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты планируют захватить Бахмут Донецкой области до конца октября. Такое задание поставили перед солдатами российские генералы в Кремле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра обороны Анны Маляр медиаплатформе "Мы - Украина".

"Россияне поставили своим войскам - уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения - срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донецкой области. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", - сказала она.

По словам Маляр, на востоке Украины сейчас "разная" ситуация. При этом эпицентр самых тяжелых боев происходит в особенности в Бахмуте, где "очень тяжело". В то же время по данным Маляр на Донбассе ВСУ продолжают продвигаться, но россияне не перестают наступать.

Как сообщалось, российские военные каждый день в районе Бахмута Донецкой области в боях теряют по меньшей мере одну роту солдат и офицеров.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины показали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

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Донецкая область