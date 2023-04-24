Окупанти хочуть включити дітей до реєстру військового обліку РФ, - мер Мелітополя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Спочатку окупанти взяли під контроль дітей, яким має виповнитись 14 років: хочуть вручати їм російські паспорти", - йдеться у заяві.

За його словами, тепер вони передають дані до кремлівського реєстру виборців, до якого включають і 14-річних дітей. Далі їх планують приєднати до єдиного реєстру військового обліку РФ.

"Хочуть в майбутньому вручити електронні повістки у військкомат. Діти в окупації - під особливою загрозою", - додав мер міста.