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Окупанти хочуть включити дітей до реєстру військового обліку РФ, - мер Мелітополя

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Загарбники хочуть включити дітей до реєстру військового обліку РФ на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Спочатку окупанти взяли під контроль дітей, яким має виповнитись 14 років: хочуть вручати їм російські паспорти", - йдеться у заяві.

За його словами, тепер вони передають дані до кремлівського реєстру виборців, до якого включають і 14-річних дітей. Далі їх планують приєднати до єдиного реєстру військового обліку РФ.

"Хочуть в майбутньому вручити електронні повістки у військкомат. Діти в окупації - під особливою загрозою", - додав мер міста.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі військкомати збирають дані громадян, що отримали паспорти РФ.

Росіяни вже можуть роздавати повістки мешканцям тимчасово зайнятих територій України в електронному форматі.

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