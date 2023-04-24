Окупанти хочуть включити дітей до реєстру військового обліку РФ, - мер Мелітополя

Загарбники хочуть включити дітей до реєстру військового обліку РФ на окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Спочатку окупанти взяли під контроль дітей, яким має виповнитись 14 років: хочуть вручати їм російські паспорти", - йдеться у заяві.
За його словами, тепер вони передають дані до кремлівського реєстру виборців, до якого включають і 14-річних дітей. Далі їх планують приєднати до єдиного реєстру військового обліку РФ.
"Хочуть в майбутньому вручити електронні повістки у військкомат. Діти в окупації - під особливою загрозою", - додав мер міста.
Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі військкомати збирають дані громадян, що отримали паспорти РФ.
Росіяни вже можуть роздавати повістки мешканцям тимчасово зайнятих територій України в електронному форматі.
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