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Оккупанты хотят включить детей в реестр военного учета РФ, - мэр Мелитополя

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Захватчики хотят включить детей в реестр военного учета РФ на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Сначала оккупанты взяли под контроль детей, которым должно исполниться 14 лет: хотят вручать им российские паспорта", - говорится в заявлении.

По его словам, теперь они передают данные в кремлевский реестр избирателей, в который включают и 14-летних детей. Далее их планируют присоединить к единому реестру военного учета РФ.

"Хотят в будущем вручить электронные повестки в военкомат. Дети в оккупации - под особой угрозой", - добавил мэр города.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе военкоматы собирают данные граждан, получивших паспорта РФ.

Россияне уже могут раздавать повестки жителям временно занятых территорий Украины в электронном формате.

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