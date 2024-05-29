Окупанти хочуть вклинитися в оборону ЗСУ в районі Очеретиного, - Генштаб

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку на фронті станом на 23.00 29 травня.

Російські атаки

У вечірньому звіті зазначається, що окупанти намагаються використати перевагу в живій силі та авіапідтримку.

Так, з початку доби російські загарбники завдали по території України 4 ракетних із застосуванням 4 ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе.

Також окупанти здійснили 2683 обстріли по позиціях Сил оборони України та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

Загалом на даний час відбулося 102 бойових зіткнення, передали в Генштабі.

Найгарячішою з початку поточної доби залишається ситуація на Куп'янському і Покровському напрямках.

На Харківському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 4 атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії, також продовжується атака ворога біля села Стариця. Ситуація контрольована.

"79 осіб склали втрати загарбників за поточну добу на цьому напрямку. Українські воїни знищили артсистему, 12 БпЛА, 10 автомобілів і одиницю спецтехніки. Крім того, за сьогодні уражено три склади з боєприпасами та вісім укриттів особового складу ворога", - передали у Генштабі.

На Куп'янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка, Степова Новоселівка, Андріївка і Невське.

"Втрат позицій не допущено. На даний час продовжуються бої у чотирьох локаціях біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки і Невського", - йдеться у звіті.

На Лиманському напрямку відбито 5 спроб противника просунутися вперед у районах сіл Терни, Торське та в Серебрянському лісі. Тривають бої в районі Тернів. Противник успіху не має. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в оборону ЗСУ з району населеного пункту Очеретине - відбито 9 атак, ще 1 - триває.

"Також ідуть бої біля Сокола, Невельського та Новоселівки Першої. Загалом, на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки", - зазначили у Генштабі.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Удари ЗСУ по противнику

У вечірньому звіті також повідомляється, що воїни Сил оборони на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу вогнем виснажують наступальний потенціал ворога.

"Цієї доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 14 районів зосередження живої сили окупантів", - розповіли в Генштабі.