Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, - Генштаб

Російські війська не припиняють атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля в Харківській області та на Покровському напрямку. На цей час загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 82.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, окупанти обстрілюють з території російської федерації населені пункти у Чернігівській та Сумській областях - тільки за сьогодні під вогонь артилерії РФ потрапили сім різних сіл у прикордонних районах.

На Харківському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки, стільки ж - ще триває. До своїх злочинів окупанти додали ще два авіаудари з території Росії - били некерованими авіаракетами з напрямку Богун-Городка (РФ) по району села Уди та скинули по Харківській області КАБ з напрямку міста Шебекіно (РФ).

Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку. Безуспішно намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки та Невського. Загалом, з початку доби тут ворог провів 13 штурмових дій. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку ворог впродовж доби здійснив сім атак. Зараз продовжує тиснути біля Тернів і Торського. Там тривають бойові дії.

На Сіверському напрямку російський агресор отримав гідну відсіч неподалік Виїмки, також ще двічі штурмував позиції українських захисників в районі Білогорівки. Ситуація контрольована.

Покровський напрямок залишається найгарячішим. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 23. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону за підтримки ударних гелікоптерів Ка-52 і скидів авіабомб з літаків. До попередніх семи додалося ще чотири авіаудари.

Найактивніше російські терористи б’ють у район Євгенівки. Наші воїни зміцнюють оборонні рубежі, завдають ворогу втрат. Так, за сьогодні окупанти втратили на напрямку 236 осіб вбитими та пораненими. Знищено танк, шість бойових броньованих машин, станцію РЕБ і два автомобілі.

Времівський напрямок - ворог тисне у районі Старомайорського. За сьогодні там відбито вже сім ворожих атак.

По одному бойовому зіткненню із російськими загарбниками відбулося на Оріхівському і Придніпровському напрямках - ворог успіху не мав.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.