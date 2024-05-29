Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, - Генштаб
Російські війська не припиняють атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля в Харківській області та на Покровському напрямку. На цей час загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 82.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
За даними Генштабу, окупанти обстрілюють з території російської федерації населені пункти у Чернігівській та Сумській областях - тільки за сьогодні під вогонь артилерії РФ потрапили сім різних сіл у прикордонних районах.
На Харківському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки, стільки ж - ще триває. До своїх злочинів окупанти додали ще два авіаудари з території Росії - били некерованими авіаракетами з напрямку Богун-Городка (РФ) по району села Уди та скинули по Харківській області КАБ з напрямку міста Шебекіно (РФ).
Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку. Безуспішно намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки та Невського. Загалом, з початку доби тут ворог провів 13 штурмових дій. Чотири боєзіткнення ще тривають.
На Лиманському напрямку ворог впродовж доби здійснив сім атак. Зараз продовжує тиснути біля Тернів і Торського. Там тривають бойові дії.
На Сіверському напрямку російський агресор отримав гідну відсіч неподалік Виїмки, також ще двічі штурмував позиції українських захисників в районі Білогорівки. Ситуація контрольована.
Покровський напрямок залишається найгарячішим. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 23. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону за підтримки ударних гелікоптерів Ка-52 і скидів авіабомб з літаків. До попередніх семи додалося ще чотири авіаудари.
Найактивніше російські терористи б’ють у район Євгенівки. Наші воїни зміцнюють оборонні рубежі, завдають ворогу втрат. Так, за сьогодні окупанти втратили на напрямку 236 осіб вбитими та пораненими. Знищено танк, шість бойових броньованих машин, станцію РЕБ і два автомобілі.
Времівський напрямок - ворог тисне у районі Старомайорського. За сьогодні там відбито вже сім ворожих атак.
По одному бойовому зіткненню із російськими загарбниками відбулося на Оріхівському і Придніпровському напрямках - ворог успіху не мав.
"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.
Ситуація на фронті 29 травня
У попередньому зведенні Генштабу повідомлялося, що впродовж сьогоднішнього дня ворог значно активізувався на Курахівському напрямку, але найбільша кількість сутичок залишається на Покровському напрямку.
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українським бійцям вдалося досягти успіху під час контрнаступальних дій у Харківській області.
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