Оккупанты хотят вклиниться в оборону ВСУ в районе Очеретино, - Генштаб

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 23:00 29 мая.

Российские атаки

В вечернем отчете отмечается, что оккупанты пытаются использовать преимущество в живой силе и авиаподдержку.

Так, с начала суток российские захватчики нанесли по территории Украины 4 ракетных с применением 4 ракет и 43 авиаудара 69 КАБ, применили 364 дрона-камикадзе.

Также оккупанты совершили 2683 обстрела по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

Всего в настоящее время произошло 102 боевых столкновений, передали в Генштабе.

Самой горячей с начала текущих суток остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.

На Харьковском направлении произошло 7 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражены 4 атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия, также продолжается атака врага у села Старица. Ситуация контролируется.

"79 человек составили потери захватчиков за текущие сутки на этом направлении. Украинские воины уничтожили артсистему, 12 БпЛА, 10 автомобилей и единицу спецтехники. Кроме того, за сегодня поражены три склада с боеприпасами и восемь укрытий личного состава врага", - передали в Генштабе.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Степная Новоселовка, Андреевка и Невское.

"Потери позиций не допущены. В настоящее время продолжаются бои в четырех локациях у Петропавловки, Степной Новоселовки, Дружелюбовки и Невского", - говорится в отчете.

На Лиманском направлении отражены 5 попыток противника продвинуться вперед в районах сел Терны, Торское и в Серебрянском лесу. Продолжаются бои в районе Тернов. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении в течение суток российские кафиры продолжили попытки вклиниться в оборону ВСУ из района населенного пункта Очеретино - отбито 9 атак, еще 1 - продолжается.

"Также идут бои возле Сокола, Невельского и Новоселовки Первой. В общем, на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки", - отметили в Генштабе.

На остальных направлениямх ситуация существенных изменений не претерпела.

Удары ВСУ по противнику

В вечернем отчете также сообщается, что воины сил обороны на всей протяженности линии боевого столкновения и в тылу огнем истощают наступательный потенциал врага.

"В эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 14 районов сосредоточения живой силы оккупантов", - рассказали в Генштабе.