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Росіяни хочуть вивезти мешканців трьох міст Луганської області: названо причину

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Понеділок 14 листопада 2022 18:34
Росіяни хочуть вивезти мешканців трьох міст Луганської області: названо причину Ілюстративне фото: окупанти хочуть вивезти мешканців трьох міст Луганської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти хочуть розпочати евакуацію мешканців трьох міст Луганської області через складну гуманітарну ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією військового командування України, вивезти все цивільне населення окупанти хочуть з Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного.

При цьому в Генштабі зазначають, що "евакуювати" українців будуть углиб тимчасово окупованої території.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у п'ятницю, 11 листопада, колаборанти у Новій Каховці (Херсонська область) почали виїжджати з міста у бік Криму.

Також ми писали, що мешканців правобережної частини Херсонської області, які захочуть евакуюватися, вивозитимуть до Миколаєва та Кривого Рогу.

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