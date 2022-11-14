ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Куди і як будуть евакуювати жителів звільненої Херсонської області: відповідь Верещук

Новость на русском →
Херсон, Понеділок 14 листопада 2022 14:07
Куди і як будуть евакуювати жителів звільненої Херсонської області: відповідь Верещук Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів звільнених населених пунктів Херсонської області будуть евакуювати у сусідні Миколаїв та Кривий Ріг. Місцева влада вже формує списки охочих.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За її словами, вивозити людей будуть колонами, оскільки досі існує небезпека обстрілів та провокацій з боку окупантів. Евакуацію будуть проводити за державні кошти.

Верещук підкреслила, що зараз розробляються безпечні маршрути для евакуації до Миколаєва та Кривого Рогу. Після цього будуть формувати евакуаційні автобуси до інших великих міст.

Міністр також зазначила, що евакуація у Херсонській області не буде масовою. Проте вона необхідна, оскільки у деяких звільнених населених пунктах пережити зиму буде важко.

"Ми не встигнемо відновити живлення настільки, щоб обігріти оселі з дітьми, хворими, маломобільними. Тобто це не буде масова евакуація. Але ті, хто хворіють, старші, залишились без опіки та піклування рідних, ми будемо радитись і робити все, щоб люди евакуювались, до прикладу, в Закарпатську чи Івано-Франківську область", - додала Верещук.

Нагадаємо, що у звільненому Херсоні сьогодні або завтра вже може з'явитися мобільний інтернет. Також у місті починають працювати комунальні підприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація Херсонська область Ірина Верещук
NEWS
Зеленський приїхав у звільнений Херсон, - Reuters
Зеленський приїхав у звільнений Херсон, - Reuters
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні