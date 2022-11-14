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Россияне хотят вывезти жителей трех городов Луганской области: названа причина

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Понедельник 14 ноября 2022 18:34
Россияне хотят вывезти жителей трех городов Луганской области: названа причина Иллюстративное фото: оккупанты хотят вывезти жителей трех городов Луганской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты хотят начать эвакуацию жителей трех городов Луганской области из-за сложной гуманитарной ситуации в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации военного командования Украины, вывезти все гражданское население оккупанты хотят из Кременной, Северодонецка и Рубежного.

При этом в Генштабе отмечают, что "эвакуировать" украинцев будут вглубь временно оккупированной территории.

Напомним, ранее стало известно, что в пятницу, 11 ноября, коллаборанты в Новой Каховке (Херсонская область) начали выезжать из города в сторону Крыма.

Также мы писали, что жителей правобережной части Херсонской области, которые захотят эвакуироваться, будут вывозить в Николаев и Кривой Рог.

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Луганск Северодонецк эвакуация Рубежное Кременная Генштаб ВСУ Война России против Украины
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