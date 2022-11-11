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Російські окупанти почали евакуацію колаборантів із Нової Каховки

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Нова Каховка, П'ятниця 11 листопада 2022 20:44
Російські окупанти почали евакуацію колаборантів із Нової Каховки Фото: Російські окупанти почали евакуацію колаборантів із Нової Каховки (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 11 листопада, колаборанти в Новій Каховці (Херсонська область) планують евакуюватись з міста у бік Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву України.

"Російські окупанти почали вивозити колаборантів та їхні родини з окупованої Нової Каховки на Херсонщині, яка розташована навпроти Берислава", - йдеться у повідомленні.

Центр повідомляє, що працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що у суботу вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки.

"Евакуювати планують родини й самих працівників "Управління праці та соціальної політики" Новокаховської окупаційної адміністрації", - додали в ЦНС.

Як зазначається, окупанти вже виділили на це два автобуси.

Нагадаємо, що українські військові вже заходять до Херсона. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.

Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що до Херсона увійшли спеціальні підрозділи.

Тим часом, українська розвідка закликає загарбників, яких російське командування покинуло в Херсоні, здаватися в полон. А ті, хто чинитиме опір, будуть знищені.

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