Російські окупанти почали евакуацію колаборантів із Нової Каховки

У п'ятницю, 11 листопада, колаборанти в Новій Каховці (Херсонська область) планують евакуюватись з міста у бік Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву України.

"Російські окупанти почали вивозити колаборантів та їхні родини з окупованої Нової Каховки на Херсонщині, яка розташована навпроти Берислава", - йдеться у повідомленні.

Центр повідомляє, що працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що у суботу вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки.

"Евакуювати планують родини й самих працівників "Управління праці та соціальної політики" Новокаховської окупаційної адміністрації", - додали в ЦНС.

Як зазначається, окупанти вже виділили на це два автобуси.