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Готується до суду в Гаазі? Путін спробував виправдати викрадення українських дітей

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Субота 17 червня 2023 19:52
Готується до суду в Гаазі? Путін спробував виправдати викрадення українських дітей Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія нібито абсолютно легально вивозить українських дітей на територію РФ. При цьому Кремль не проти возз'єднання вивезених дітей з їхніми сім'ями.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-конференцію з лідерами африканських країн.

"З приводу дітей. Діти - свята справа. Ми вивозили їх із зони конфлікту, рятуючи їхні життя і здоров'я. Ось що відбувалося. Ніхто не збирався ніяких дітей розлучати з сім'ями. Вивозили цілими дитбудинками", - заявив він.

За словами російського диктатора, вивезення українських дітей на територію РФ відбувалося легально.

"Абсолютно легально, оскільки керівники дитбудинків були їхніми законними представниками. Ми ніколи не були проти, щоб діти возз'єднувалися з їхніми сім'ями. Якщо їхні родичі оголошувалися. Жодних перешкод ніколи не було і ніколи не буде", - розповів він.

Депортація українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей із окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук навіть повідомляла, що в Росії змінюють імена та дати народження депортованих українських дітей.

При цьому Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.

Ще у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. Ордер діятиме до кінця їхніх життів.

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