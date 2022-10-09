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Окупанти хочуть вивезти 30 тисяч жителів Херсонської області до РФ. Дітей можуть не повернути

Фото: окупанти хочуть вивезти 30 тисяч жителів Херсонської області до РФ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупанти заявляють про наміри вивезти з Херсонської області до Росії 30 тисяч мешканців, включаючи дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Дітей, яких окупаційна влада вивозить з Херсонщини нібито на оздоровлення до РФ, орки можуть потім не повернути, посилаючись на небезпечні умови проживання", - написав він.

При цьому Соболевський додав, що це цілком реалістичний сценарій, адже кожен день збільшується площа деокупованих територій.

Раніше гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявляв про бажання вивезти дітей з батьками та літніх людей з Херсонської області до Криму та на територію РФ.

Окрім того, загарбники розміщують військову техніку та особовий склад у школах Херсонській області, де триває навчальний процес.

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Херсонська область