Окупанти хочуть відкрити у Бердянську центр підготовки пропагандистів, - ЦНС

Зазначається, що російські окупанти у тимчасово підконтрольних їм населених пунктах зіткнулися з дефіцитом освітян. Оскільки більшість місцевого персоналу відмовилися працювати на загарбників, росіяни звезли на територію своїх "учителів", які займаються русифікацією українських дітей.

"Проте й це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати ніж у РФ. Проте залишатись на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до РФ. Отже, окупанти хочуть відкрити на ТОТ (тимчасово окупованій території, - Ред.) педагогічні виші, де у швидкому темпі будуть готувати "нових вчителів"", - йдеться у публікації.

Відомо, що перший такий центр підготовки пропагандистів інтервенти вирішили у Бердянську, де за їхнім планом до 1 вересня пройдуть перепідготовку діючі вчителі історії та російської мови.

У ЦНС звертають увагу, що пріоритет обраних фахівців чітко демонструє, на що ставить акцент "російська школа", а саме на вивченні мови та "правильної історії".

Центр закликає жителів тимчасово окупованих територій не віддавати дітей до осередків російської пропаганди.

"Зауважимо, що російська освіта - це шлях у нікуди. У Росії немає престижних університетів, а освітні програми обміну заблоковані через поступову ізоляцію країни-терориста", - йдеться у повідомленні.