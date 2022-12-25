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Оккупанты хотят открыть в Бердянске центр подготовки пропагандистов, - ЦНС

Фото: российский военный в оккупированном Бердянске (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской области планируют открыть центр подготовки учителей истории и русского языка для школ, так как интервенты используют такие учебные заведения как центр промывки мозгов украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Отмечается, что российские оккупанты во временно подконтрольных им населенных пунктах столкнулись с дефицитом педагогов. Так как большинство местного персонала отказалось работать на захватчиков, россияне свезли на территорию своих "учителей", которые занимаются русификацией украинских детей.

"Однако и эту проблему не решило. Большинство россиян приезжает на ротационной основе из-за больших выплат, чем в РФ. Однако оставаться на постоянной основе они не хотят, ведь не уверены в дальнейшей принадлежности региона к РФ. Следовательно, оккупанты хотят открыть на ВОТ (временно оккупированной территории, - Ред.) педагогические вузы, где в быстром темпе будут готовить "новых учителей"", - говорится в публикации.

Известно, что первый такой центр подготовки пропагандистов интервенты решили в Бердянске, где по их плану до 1 сентября пройдут переподготовку действующие учителя истории и русского языка.

В ЦНС обращают внимание, что приоритет избранных специалистов четко демонстрирует на что ставит акцент "российская школа", а именно на изучении языка и "правильной истории".

Центр призывает жителей временно оккупированных территорий не отдавать детей в очаги российской пропаганды.

"Заметим, что российское образование - это путь в никуда. В России нет престижных университетов, а образовательные программы обмена заблокированы из-за постепенной изоляции страны-террориста", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты завезли во временно захваченный Мелитополь дагестанских учителей, чтобы те русифицировали украинских детей.

Также мы писали, что войска РФ продолжают перебрасывать большое количество военной техники в направлении Бердянска и Мариуполя.

Напомним также, что в пресс-центре Сил обороны объяснили, что российские захватчики стали вводить затяжной комендантский час продолжительностью до 10 суток в некоторых временно оккупированных н.п. в южных регионах, чтобы попытаться ослабить сопротивление местных партизан.

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