Солдати РФ хочуть уникнути передової за допомогою жалісливих відео (перехоплення)

У перехопленні мати обговорює зі своїм сином окупантом, як витягнути його з передової та уникнути участі у наступальних діях на території України.

Жінка вимагає від свого сина, щоб той переконав своїх товаришів по службі розповісти родичам про ситуацію на фронті та накази командування, а ті, у свою чергу, вирушили з цією інформацією до військової прокуратури.

"І зніміть відео. Ви ось встаньте, зніміть відео. Зніміть зі зверненням, щоб зняти, інтернет не потрібен. Як відправити - потім розберетеся. Головне, щоб було відео хоча б на телефоні від вас", - додала вона у розмові зі своїм сином.

Жінка також пообіцяла "витягнути" окупанта з передової. За словами матері, командування "точить зуб" на її сина після її скарг.

Відмовники у Росії

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що більшість російських контрактників намагаються уникнути відправки на фронт. Але їхнє ниття про те, що "все погано", не впливає на рішення командування.

Нещодавно з'ясувалося, що група російських солдатів відмовилася обороняти Старомайорське, яке нещодавно деокупували наші захисники.

Також місяць тому Генштаб ЗСУ повідомляв про 50 солдатів РФ, які склали зброю на Запорізькому напрямку.