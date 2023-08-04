Солдаты РФ хотят избежать передовой при помощи жалобных видео (перехват)

В рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалобные видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
В перехвате мать обсуждает со своим сыном оккупантом, как вытащить его с передовой и избежать участия в наступательных действиях на территории Украины.
Женщина требует от своего сына, чтобы тот убедил своих сослуживцев рассказать родственникам о ситуации на фронте и приказах командования, а те, в свою очередь, отправились с этой информацией в военную прокуратуру.
"И снимите видео. Вы вот встаньте, снимите видео. Снимите с обращением, чтобы снять, интернет не нужен. Как отправить - потом разберетесь. Главное, чтобы было видео хотя-бы на телефоне от вас", - добавила она в разговоре со своим сыном.
Женщина также пообещала "вытащить" оккупанта с передовой. По словам матери, командование "точит зуб" на ее сына после ее жалоб.
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что большинство российских контрактников пытается избежать отправки на фронт. Но их нытье о том, что "все плохо", не влияет на решения командования.
При этом недавно выяснилось, что группа российских солдат отказалась оборонять Старомайорское, которое недавно деоккупировали наши защитники.
Также месяц назад Генштаб ВСУ сообщал о 50 солдатах РФ, которые сложили оружие на Запорожском направлении.
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