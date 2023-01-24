Окупанти хочуть створити десятки колоній на захоплених територіях України

Російська влада планує створити 20 виправних колоній на захоплених українських територіях. Це було доручено Федеральній службі виконання покарань Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду держави-агресора.

А от у Запорізькій області буде збудоовано дві колонії та одна колонія-поселення.

Як сказано в дорученні, окупанти планують збудувати 12 виправних колоній на сході України. Там сім буде побудовано на зохоплені частині Луганської області, три на окупованій частині Херсонської області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові під час відступу з Херсонської області вивезли українських ув'язнених у десять колоній на території РФ.

Також росіяни після захоплення Снігурівки зайняли територію місцевої колонії. Засуджених окупанти вивезли до Херсона, а на території колонії розмістили своїх військових.

Повідомлялося, що з виправної колонії Херсона окупанти вивезли ув'язнених та використали її для розміщення особового складу та техніки, влаштувавши там базу.

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