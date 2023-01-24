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Оккупанты хотят создать десятки колоний на захваченных территориях Украины

Фото: оккупанты хотят создать десятки колоний на захваченных территориях Украины (РосСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российские власти планируют создать 20 исправительных колоний на захваченных украинских территориях. Это было поручено Федеральной службе исполнения наказаний России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства государства-агрессора.

Как сказано в поручении, оккупанты планируют построить 12 исправительных колоний на востоке Украины. Там семь будут построены на охваченной части Луганской области, три на оккупированной части Херсонской области.

А вот в Запорожской области будут построены две колонии и одна колония-поселение.

Также россияне хотят построить

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные при отступлении из Херсонской области вывезли украинских заключенных в десять колоний на территории РФ.

Также россияне после захвата Снегиревки заняли территорию местной колонии. Осужденных оккупанты вывезли в Херсон, а на территории колонии разместили своих военных.

Сообщалось, что из исправительной колонии Херсонакафиры вывезли заключенных и использовали ее для размещения личного состава и техники, устроив там базу.

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