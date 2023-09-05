Окупанти хочуть провести мобілізацію після псевдовиборів у Луганській області, - АТЕШ

Російські загарбники планують мобілізувати нових людей для поповнення окупаційної армії після проведення так званих "виборів" у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар АТЕШ .

Начальник поліції одного з відділів міста в Луганській області повідомив агенту АТЕШ про те, що після так званих "виборів" у регіоні окупаційна влада хоче провести мобілізацію для поповнення лав Збройних сил РФ.

Зазначається, що ці "вибори" надають їм можливість оновити списки та мобілізувати нових людей, яких вони, як гарматне м'ясо, кидають на забій у війні проти України.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у Росії відбудуться вибори різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів та депутатів законодавчих органів. Але загарбники хочуть провести псевдоголосування і на окупованих землях України. На деяких захоплених територіях вже почали проводити псевдоголосування.

Раніше повідомлялося, що росіяни ставлять мешканців населених пунктів Луганської області на військовий облік під час проведення "виборів".

Окрім того, окупанти дозволяють українцям "голосувати" навіть без російського паспорта.

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