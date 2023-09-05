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Оккупанты хотят провести мобилизацию после псевдовыборов в Луганской области, - АТЕШ

Вторник 05 сентября 2023 15:09
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Оккупанты хотят провести мобилизацию после псевдовыборов в Луганской области, - АТЕШ Иллюстративное фото: оккупанты хотят провести мобилизацию после псевдовыборов в Луганской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики планируют мобилизировать новых людей для пополнения оккупационной армии после проведения так называемых "выборов" в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ.

Начальник полиции одного из отделов города в Луганской области сообщил агенту АТЕШ о том, что после так называемых "выборов" в регионе оккупационная власть хочет провести мобилизацию для пополнения рядов Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что эти "выборы" предоставляют им возможность обновить списки и мобилизовать новых людей, которых они как пушечное мясо кидают на убой в войне против Украины.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Но захватчики хотят провести псевдоголосование и на оккупированных землях Украины. Отметим, что на некоторых захваченных территориях уже начали проводить псевдоголосование.

Раньше сообщалось, что россияне ставят жителей населенных пунктов Луганской области на военный учет во время проведения "выборов".

Кроме того, оккупанты разрешают украинцам "голосовать" даже без российского паспорта.

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