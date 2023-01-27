Окупанти хочуть організувати транзит електроенергії із Запорізької АЕС до Росії, - Генштаб

"Росія продовжує грабувати. За наявною інформацією, в Енергодарі, з 2 лютого, ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії", - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, через відмову частини українського персоналу Запорізької АЕС співпрацювати із загарбниками, росіяни не могли ні запустити, ні експлуатувати енергоблоки станції.

Окрім того, росіяни вербують ремонтників у Білорусі, щоб відправити на ЗАЕС.

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