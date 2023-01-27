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Оккупанты хотят организовать транзит электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию, - Генштаб

Фото: оккупанты хотят организовать транзит электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты хотят провести восстановительные работы на Запорожской атомной электростанции, чтобы подать питание для транзита электроэнергии в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Россия продолжает грабить. По имеющейся информации, в Энергодаре, со 2 февраля, враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования возобновляемых работ и подачи питания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, из-за отказа части украинского персонала Запорожской АЭС сотрудничать с захватчиками, россияне не могли ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.

Кроме того, россияне вербуют ремонтников в Беларуси, чтобы отправить на ЗАЭС.

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Запорожская АЭСЭнергодарВойна России против УкраиныГенштаб ВСУ