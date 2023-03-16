Окупанти хочуть мобілізувати непридатних до служби людей у Горлівці, - ЦНС
РФ планує мобілізувати ще 500 осіб на території окупованої Горлівки (Донецька область). Мова йде про людей, які мають обмежену та повну непридатність до військової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"В росіян все більші проблеми з відновленням боєздатності підрозділів. У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області росіяни планують чергову хвилю мобілізації місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Горлівці близько 90 військовослужбовців армії РФ, які перебувають на лікуванні в медичних установах міста будуть найближчим часом направлені до міста Урзуф для проходження військово-лікарської комісії на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби.
"Паралельно з цим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності. Планується мобілізувати близько 500 осіб з тих категорій, які раніше отримали бронь за причин обмеженої або повної непридатності до військової служби", - пояснили у ЦНС.
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