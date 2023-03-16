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Оккупанты хотят мобилизовать непригодных к службе людей в Горловке, - ЦНС

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Горловка, Четверг 16 марта 2023 15:30
Оккупанты хотят мобилизовать непригодных к службе людей в Горловке, - ЦНС Фото: Оккупанты хотят мобилизовать непригодных к службе лиц в Горловке (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ планирует мобилизовать еще 500 человек на территории оккупированной Горловки (Донецкая область). Речь идет о людях, имеющих ограниченную и полную непригодность к военной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"У россиян все больше проблем с восстановлением боеспособности подразделений. Во временно оккупированной Горловке Донецкой области россияне планируют очередную волну мобилизации местных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Горловке около 90 военнослужащих армии РФ, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях города, будут в ближайшее время направлены в город Урзуф для прохождения военно-врачебной комиссии на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы.

"Параллельно с этим оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности. Планируется мобилизовать около 500 человек из тех категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе", - объяснили в ЦНС.

Напомним, что повестки в военкоматы поступают жителям 44 регионов России. От мужчин требуют явиться для уточнения данных военного учета или отбора на военное собрание.

Властям Российской Федерации придется выбирать между квалифицированными рабочими оборонно-промышленного комплекса и обученными воюющими в Украине солдатами.

В России в рамках нового набора в армию военнослужащих контрактников, который начнется с 1 апреля, министерство обороны планирует пополнить войска на 400 тысяч солдат.

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