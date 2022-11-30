Окупанти хочуть "легалізувати" репресії

Російські окупанти почали створення на тимчасово окупованих територіях власної "судової системи" для "легалізації" репресій і злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляє Центр, загарбники найближчим часом планують інтеграцію власної "судової системи" разом з окупаційними судами захоплених регіонів. Задля цього вони завозять з Росії суддів і залучають місцевих зрадників.
"Проте всі рішення цих псевдосудів є юридично нікчемними, а отже, не мають жодних правових наслідків. Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на тимчасово окупованих територіях", - підкреслює ЦНС.
Центр національного спротиву вчергове закликає місцевих мешканців залишити регіон до моменту його звільнення ЗСУ.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що росіяни намагаються сформувати на тимчасово окупованих територіях України так звані "нотаріальні округи" відповідно до чинного російського законодавства.
Крім того, ми писали, що у тимчасово окупованих регіонах російські загарбники почали формувати "добровольчі батальйони" з росіян, яких завозять з різних регіонів РФ.
Нагадаємо, що окупанти примусово вивезли 40 луганчан у невідомому напрямку.
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