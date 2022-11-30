UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти хочуть "легалізувати" репресії

Фото: російські загарбники планують створити на захоплених територіях власну "судову систему" (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти почали створення на тимчасово окупованих територіях власної "судової системи" для "легалізації" репресій і злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляє Центр, загарбники найближчим часом планують інтеграцію власної "судової системи" разом з окупаційними судами захоплених регіонів. Задля цього вони завозять з Росії суддів і залучають місцевих зрадників.

"Проте всі рішення цих псевдосудів є юридично нікчемними, а отже, не мають жодних правових наслідків. Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на тимчасово окупованих територіях", - підкреслює ЦНС.

Центр національного спротиву вчергове закликає місцевих мешканців залишити регіон до моменту його звільнення ЗСУ.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що росіяни намагаються сформувати на тимчасово окупованих територіях України так звані "нотаріальні округи" відповідно до чинного російського законодавства.

Крім того, ми писали, що у тимчасово окупованих регіонах російські загарбники почали формувати "добровольчі батальйони" з росіян, яких завозять з різних регіонів РФ.

Нагадаємо, що окупанти примусово вивезли 40 луганчан у невідомому напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News