Окупанти хочуть "легалізувати" репресії

Як повідомляє Центр, загарбники найближчим часом планують інтеграцію власної "судової системи" разом з окупаційними судами захоплених регіонів. Задля цього вони завозять з Росії суддів і залучають місцевих зрадників.

"Проте всі рішення цих псевдосудів є юридично нікчемними, а отже, не мають жодних правових наслідків. Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на тимчасово окупованих територіях", - підкреслює ЦНС.

Центр національного спротиву вчергове закликає місцевих мешканців залишити регіон до моменту його звільнення ЗСУ.