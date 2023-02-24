Окупанти в Херсонській області вербують до лав своєї армії власників російських паспортів

На тимчасово окупованих районах Херсонської області ворог намагається вербувати власників російських паспортів до своєї армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Окупанти активно працюють з колаборантами, а саме працівниками окупаційної "адміністрації" з місцевих, працівників поліції та ДСНС, які перейшли на сторону РФ. Росіяни не сумніваються в їх лояльності й тому активно пропонують їм укладати контракти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що при цьому обов’язкова наявність російських паспортів. В приватних бесідах росіяни анонсують майбутню мобілізацію на окупованих територіях і тому пропонують укласти контракт добровільно аби мати можливість "служити" в безпечних районах.
"Центр національного спротиву закликає мешканців окупованих територій не брати російський паспорт і за можливості покинути регіон", - додали наостанок.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни відправляють на фронт містян. Тепер мобілізація проводитиметься частіше.
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники мобілізують безпритульних, а також алко- та наркозалежних.
Окупанти заявили, що будуть забирати квартири та автомобілі у мешканців Мелітополя, які не оформлять російський паспорт.
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