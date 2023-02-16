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У Маріуполі окупанти почали мобілізувати безпритульних, - Генштаб

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Маріуполь, Четвер 16 лютого 2023 18:30
У Маріуполі окупанти почали мобілізувати безпритульних, - Генштаб Фото: у Маріуполі окупанти почали мобілізувати безпритульних (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники мобілізують безпритульних, а також алко- та наркозалежних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"В тимчасово зайнятому ворогом Маріуполі російські загарбники проводять заходи з "мобілізації" окремих представників суспільства. Відтепер безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю забирають до ворожого війська", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни відправляють на фронт містян. Тепер почали мобілізувати комунальників.

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