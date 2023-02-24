RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в Херсонской области вербуют в ряды своей армии владельцев российских паспортов

Фото: Оккупанты в Херсонской области вербуют в ряды своей армии владельцев российских паспортов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных районах Херсонской области враг пытается вербовать владельцев российских паспортов в свою армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты активно работают с коллаборантами, а именно работниками оккупационной "администрации" из местных, сотрудников полиции и ГСЧС, которые перешли на сторону РФ. Россияне не сомневаются в их лояльности и поэтому активно предлагают им заключать контракты", - говорится в сообщении.

При этом обязательно наличие российских паспортов. В частных беседах россияне анонсируют предстоящую мобилизацию на оккупированных территориях и поэтому предлагают заключить контракт добровольно, чтобы иметь возможность "служить" в безопасных районах.

"Центр национального сопротивления призывает жителей оккупированных территорий не брать российский паспорт и по возможности покинуть регион", - добавили в заключение.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе россияне отправляют на фронт горожан. Теперь мобилизация будет производиться чаще.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики мобилизуют бездомных, а также алко- и наркозависимых.

Оккупанты заявили, что будут забирать квартиры и автомобили у жителей Мелитополя, которые не оформят российский паспорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВойна в Украине