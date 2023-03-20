ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти у Херсонській області погрожують цивільним розправою за відсутність паспорта РФ, - Генштаб

Новость на русском →
Понеділок 20 березня 2023 07:23
Окупанти у Херсонській області погрожують цивільним розправою за відсутність паспорта РФ, - Генштаб Фото: Окупанти у Херсонській області погрожують цивільним за відсутність паспорта РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни продовжують порушувати норми міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Загарбники залякують мирне місцеве населення каральними діями за відсутність паспорта РФ.

"Зокрема на блокпостах окупанти погрожують незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських документів при наступній перевірці", - вказують у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни в окупованому Токмаку погрожують вивезти дітей до РФ у разі відмови від "паспортизації".

Окрім цього, загарбники відмовляються лікувати українське населення без російського паспорта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон