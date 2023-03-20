Окупанти у Херсонській області погрожують цивільним розправою за відсутність паспорта РФ, - Генштаб
На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни продовжують порушувати норми міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Загарбники залякують мирне місцеве населення каральними діями за відсутність паспорта РФ.
"Зокрема на блокпостах окупанти погрожують незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських документів при наступній перевірці", - вказують у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, росіяни в окупованому Токмаку погрожують вивезти дітей до РФ у разі відмови від "паспортизації".
Окрім цього, загарбники відмовляються лікувати українське населення без російського паспорта.
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