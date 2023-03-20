Окупанти у Херсонській області погрожують цивільним розправою за відсутність паспорта РФ, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України .

"Зокрема на блокпостах окупанти погрожують незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських документів при наступній перевірці", - вказують у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни в окупованому Токмаку погрожують вивезти дітей до РФ у разі відмови від "паспортизації".

Окрім цього, загарбники відмовляються лікувати українське населення без російського паспорта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.