Оккупанты в Херсонской области угрожают гражданской расправой за отсутствие паспорта РФ, - Генштаб
На временно оккупированной территории Херсонской области россияне продолжают нарушать нормы международного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Захватчики запугивают мирное местное население карательными действиями за отсутствие паспорта РФ.
"В частности на блокпостах оккупанты угрожают незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских документов при последующей проверке", - указывают в Генштабе ВСУ.
Напомним, россияне в оккупированном Токмаке угрожают вывезти детей в РФ в случае отказа от "паспортизации".
Кроме этого, захватчики отказываться лечить украинское население без российского паспорта.
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