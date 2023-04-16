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Окупанти в Херсонській області погрожують депортувати жителів без російських паспортів, - Генштаб

Фото: Окупанти в Херсонській області перевіряють наявність у жителів російських паспортів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію місцевого населення тимчасово захоплених територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Так, у населеному пункті Таврія Херсонської області окупанти активно обходять домівки місцевих жителів, щоб перевірити наявність російського паспорта.

"Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що в разі неоформлення документів до 1 червня, таку особу буде депортовано з конфіскацією всього особистого майна", - повідомили військові.

Нагадаємо, окупанти у Каховському районі Херсонської області змушують людей перереєструвати автомобілі за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Крім того, в окупованому Токмаку Запорізької області росіяни змушують місцевих мешканців складати свої паспорти України та свідоцтва про народження.

Додамо, що росіяни виробляють примусову паспортизацію місцевих жителів та погрожують відбирати дітей у батьків, які відмовляються брати паспорт РФ.

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Російська ФедераціяХерсонська областьГенштаб ВСУ