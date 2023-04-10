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В Запорізькій області росіяни змушують мешканців здавати українські паспорти, - Генштаб

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Понеділок 10 квітня 2023 07:52
В Запорізькій області росіяни змушують мешканців здавати українські паспорти, - Генштаб Фото: в Токмаку росіяни змушують місцевих здавати паспорти України (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни змушують місцевих жителів здавати свої паспорти України та свідоцтва про народження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що таким чином росіяни проводять примусову паспортизацію населення.

"Так звана “влада” повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук. При цьому зазначається, що начебто будуть повертати назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтва про народження", - написали в Генштабі.

Нагадаємо, що 9 квітня біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунало 6 вибухів.

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