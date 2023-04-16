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Оккупанты в Херсонской области угрожают депортировать жителей без российских паспортов, - Генштаб

Фото: Оккупанты в Херсонской области проверяют наличие у жителей российских паспортов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию местного населения временно захваченных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Так, в населенном пункте Таврия Херсонской области оккупанты активно обходят дома местных жителей, чтобы проверить наличие российского паспорта.

"Гражданам Украины, которые не получили российский паспорт, сообщено, что в случае неоформления документов до 1 июня, такое лицо будет депортировано с конфискацией всего личного имущества", - сообщили военные.

Напомним, оккупанты в Каховском районе Херсонской области заставляют людей перерегистрировать автомобили по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта.

Кроме того, в оккупированном Токмаке Запорожской области россияне заставляют местных жителей сдавать свои паспорта Украины и свидетельства о рождении.

Добавим, что россияне производят принудительную паспортизацию местных жителей и угрожают отбирать детей у родителей, отказывающихся брать паспорт РФ.

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Российская ФедерацияХерсонская областьГенштаб ВСУ