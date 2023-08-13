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Окупанти у Херсонській області ходять будинками і шукають дезертирів, - Генштаб

Фото: війська РФ у Херсонській області ходять мирними будинками і шукають дезертирів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області військові патрулі та комендатура російських окупаційних військ обходять будинки з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що окупанти залишають місця несення служби та намагаються сховатися в покинутих будинках. Таким чином, останнім часом серед російських солдатів зростають панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства.

Також наголошується, що до таких дій командування вдається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців Росії, які перебувають у населеному пункті та в його околицях, суттєво збільшилася кількість не лише дезертирів, а й осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини.

Дезертирство у російській армії

У російській армії почастішали випадки дезертирства. Так, наприклад, у тимчасово окупованій Арапівці Луганської області дезертували близько 90 російських військовослужбовців, вони самовільно залишили бойові позиції. У Сватове втекли 40 загарбників.

У Маріуполі та Новоазовську Донецької області дезертували 25 російських окупантів через припинення відпусток.

Водночас, у Запорізькій області близько 50 загарбників відмовилися воювати та вивели озброєння з ладу.

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