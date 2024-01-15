UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти у Херсонській області хочуть мобілізувати 16-річних хлопців

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Херсонської області хочуть мобілізувати громадян 2007 року народження.

Про це заявив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Media Center Ukraine в Telegram.

За його словами, наразі є інформація про те, що на лівобережжі Херсонської області росіяни до 15 квітня намагатимуться сформувати мобілізаційні списки.

"Є повідомлення, що головний колаборант лівобережної Херсонської області Сальдо оголосив про те, що до 15 квітня повинні сформувати списки мобілізаційні, щоб мобілізувати чоловіків, з 2007 року народження  включно. І вже створюють медичні комісії, ТЦК, для того, щоб до 15 квітня мати всі списки та почати мобілізацію. Такий в них є план", - заявив Толоконніков.

Мобілізація в Росії

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч осіб на місяць.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України