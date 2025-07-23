Окупанти в Херсонській області будуть здавати "нелояльних" школярів "владі"

Окупанти впроваджують у школах на захопленій Херсонщині систему психологічного стеження за дітьми та вчителями. Під виглядом "занять з психологом" фіксуватимуть ознаки нелояльності до режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
З вересня російські загарбники хочуть запровадити у школах новий механізм психологічного контролю, а саме - програму під назвою "Моніторинг соціального клімату".
Як повідомляє Центр національного спротиву, під прикриттям "занять з психологом" фіксуватимуть ознаки нелояльності до окупаційного режиму.
У поле зору потраплятимуть ті, хто ігнорує пропагандистські заходи, а також особи з ознаками "соціальної дезадаптації" - це росіяни трактуватимуть як відмову прийняти "русский мир".
Отриману інформацію передаватимуть до "департаменту освіти" для подальшого тиску на родини, вчителів і самих дітей.
Крім того, за даними активістів руху "Громадянська сила", у вишах в окупації розпочалося полювання на "нелояльних" до агресивної політики РФ студентів.
Так, загарбники проводять "анонімні" опитування у вишах окупованого Криму, Донеччини та інших регіонів, де молодь змушують висловлюватися щодо ставлення до "СВО".
Мета даних заходів - виявити проукраїнськи налаштованих студентів для тиску чи виключення з навчального закладу.
Після окупації українських територій Росія намагається вибудувати там свою реальність. Зокрема в школах та вишах привезені з РФ вчителі навчають дітей російській історії.
Так, минулого року на окупованих територіях загарбники влаштували урок пропаганди школярам.
Окупанти активно намагаються "зросійщити" й доросле населення. На окупованих територіях блокуються українські канали та інтернет з'єднання. Крім того, росіяни наполягають на отриманні українцями паспортів РФ, а для тих хто відмовляється вигадують все нові й нові "покарання".
Наразі без паспорта РФ українці не можуть зареєструвати житло й працювати на деяких посадах, а подекуди навіть отримати медичну допомогу.
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