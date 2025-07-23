Оккупанты в Херсонской области будут сдавать "нелояльных" школьников "властям"

Оккупанты внедряют в школах захваченной части Херсонской области систему психологической слежки за детьми и учителями. Под видом "занятий с психологом" будут фиксировать признаки нелояльности к режиму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
С сентября российские захватчики хотят ввести в школах новый механизм психологического контроля, а именно - программу под названием "Мониторинг социального климата".
Как сообщает Центр национального сопротивления, под прикрытием "занятий с психологом" будут фиксировать признаки нелояльности к оккупационному режиму.
В поле зрения будут попадать те, кто игнорирует пропагандистские мероприятия, а также лица с признаками "социальной дезадаптации" - это россияне будут трактовать как отказ принять "русский мир".
Полученную информацию будут передавать в "департамент образования" для дальнейшего давления на семьи, учителей и самих детей.
Кроме того, по данным активистов движения "Гражданская сила", в вузах в оккупации началась охота на "нелояльных" к агрессивной политике РФ студентов.
Так, захватчики проводят "анонимные" опросы в вузах оккупированного Крыма, Донецкой области и других регионов, где молодежь заставляют высказываться об отношении к "СВО".
Цель данных мероприятий - выявить проукраински настроенных студентов для давления или исключения из учебного заведения.
После оккупации украинских территорий Россия пытается выстроить там свою реальность. В частности, в школах и вузах привезенные из РФ учителя учат детей российской истории.
Так, в прошлом году на оккупированных территориях захватчики устроили урок пропаганды школьникам.
Оккупанты активно пытаются "русифицировать" и взрослое население. На оккупированных территориях блокируются украинские каналы и интернет соединения. Кроме того, россияне настаивают на получении украинцами паспортов РФ, а для тех кто отказывается придумывают все новые и новые "наказания".
Сейчас без паспорта РФ украинцы не могут зарегистрировать жилье и работать на некоторых должностях, а иногда даже получить медицинскую помощь.
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