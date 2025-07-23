Оккупанты в Херсонской области будут сдавать "нелояльных" школьников "властям"

С сентября российские захватчики хотят ввести в школах новый механизм психологического контроля, а именно - программу под названием "Мониторинг социального климата".

Как сообщает Центр национального сопротивления, под прикрытием "занятий с психологом" будут фиксировать признаки нелояльности к оккупационному режиму.

В поле зрения будут попадать те, кто игнорирует пропагандистские мероприятия, а также лица с признаками "социальной дезадаптации" - это россияне будут трактовать как отказ принять "русский мир".

Полученную информацию будут передавать в "департамент образования" для дальнейшего давления на семьи, учителей и самих детей.

Кроме того, по данным активистов движения "Гражданская сила", в вузах в оккупации началась охота на "нелояльных" к агрессивной политике РФ студентов.

Так, захватчики проводят "анонимные" опросы в вузах оккупированного Крыма, Донецкой области и других регионов, где молодежь заставляют высказываться об отношении к "СВО".

Цель данных мероприятий - выявить проукраински настроенных студентов для давления или исключения из учебного заведения.