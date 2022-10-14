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Окупанти у Херсоні розстріляли диригента філармонії, розпочато розслідування

Фото: окупанти у Херсоні розстріляли диригента філармонії, розпочато розслідування (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові у Херсоні у власному будинку розстріляли диригента обласної філармонії за відмову у співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

За даними слідства, представники країни-агресора розстріляли у власному будинку в Херсоні диригента оркестру обласної філармонії через те, що він відмовився з ними співпрацювати. До цього вони погрозами намагалися схилити чоловіка до співпраці.

Раніше ми писали, що окупанти з початку жовтня із тимчасово окупованої частини Херсонської області вивезли до Росії понад 150 дітей.

Також повідомлялося, що українські захисники деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області.

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ХерсонВторгнення Росії до УкраїниГенеральна прокуратура України