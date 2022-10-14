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Оккупанты в Херсоне расстреляли дирижера филармонии, начато расследование

Фото: оккупанты в Херсоне расстреляли дирижера филармонии, начато расследование (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные в Херсоне в собственной доме расстреляли дирижера областной филармонии за отказ сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

По данным следствия, представители страны-агрессора расстреляли в собственном доме в городе Херсоне дирижера оркестра областной филармонии из-за того, что он отказался с ними сотрудничать. До этого они угрозами пытались склонить мужчину к сотрудничеству.

Ранее мы писали, что оккупанты с начала октября с временно оккупированной части Херсонской области вывезли в Россию более 150 детей.

Также сообщалось, что украинские защитники деоккупировали уже 75 населённых пунктов в Херсонской области.

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ХерсонВторжение России в УкраинуГенеральная прокуратура Украины