UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти в Херсоні роблять усе можливе, аби примусити людей до депортації, - облрада

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсоні росіяни роблять усе можливе, аби зробити життя для містян нестерпним та примусити їх до депортації. В місті вимкнули усі ліфти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Сьогодні жалюгідні покидьки, які тероризують Херсон, дали вказівку вимкнути всі ліфти в місті. Пояснюють це нібито як засоби перестороги перед "грядущім обстрілом ЗСУ", - пише Соболевський.

Наразі усі багатоквартирні будинки обходять ліфтери.

"Насправді, продовжує (Росія, - ред.) робитись все, аби змусити наших людей погодитись на депортацію. Життя в місті роблять ще нестерпнішим", - додає заступник голови Херсонської облради.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупаційна влада Херсону розпочала евакуацію так званих "державних установ" до окупованого Криму. А мешканцям міста та області відправляють повідомлення із закликом переміститися на Лівий берег Дніпра.

За словами голови Миколаївської області Віталія Кіма, ймовірно, що Росія готує провокації на території Херсону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонРосійська Федерація