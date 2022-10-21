Окупанти в Херсоні роблять усе можливе, аби примусити людей до депортації, - облрада

В Херсоні росіяни роблять усе можливе, аби зробити життя для містян нестерпним та примусити їх до депортації. В місті вимкнули усі ліфти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Сьогодні жалюгідні покидьки, які тероризують Херсон, дали вказівку вимкнути всі ліфти в місті. Пояснюють це нібито як засоби перестороги перед "грядущім обстрілом ЗСУ", - пише Соболевський. Наразі усі багатоквартирні будинки обходять ліфтери. "Насправді, продовжує (Росія, - ред.) робитись все, аби змусити наших людей погодитись на депортацію. Життя в місті роблять ще нестерпнішим", - додає заступник голови Херсонської облради.