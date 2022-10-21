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Окупанти в Херсоні роблять усе можливе, аби примусити людей до депортації, - облрада

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П'ятниця 21 жовтня 2022 15:49
Окупанти в Херсоні роблять усе можливе, аби примусити людей до депортації, - облрада Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсоні росіяни роблять усе можливе, аби зробити життя для містян нестерпним та примусити їх до депортації. В місті вимкнули усі ліфти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Сьогодні жалюгідні покидьки, які тероризують Херсон, дали вказівку вимкнути всі ліфти в місті. Пояснюють це нібито як засоби перестороги перед "грядущім обстрілом ЗСУ", - пише Соболевський.

Наразі усі багатоквартирні будинки обходять ліфтери.

"Насправді, продовжує (Росія, - ред.) робитись все, аби змусити наших людей погодитись на депортацію. Життя в місті роблять ще нестерпнішим", - додає заступник голови Херсонської облради.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупаційна влада Херсону розпочала евакуацію так званих "державних установ" до окупованого Криму. А мешканцям міста та області відправляють повідомлення із закликом переміститися на Лівий берег Дніпра.

За словами голови Миколаївської області Віталія Кіма, ймовірно, що Росія готує провокації на території Херсону.

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Херсон Російська Федерація
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