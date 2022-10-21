Окупанти в Херсоні роблять усе можливе, аби примусити людей до депортації, - облрада
В Херсоні росіяни роблять усе можливе, аби зробити життя для містян нестерпним та примусити їх до депортації. В місті вимкнули усі ліфти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.
"Сьогодні жалюгідні покидьки, які тероризують Херсон, дали вказівку вимкнути всі ліфти в місті. Пояснюють це нібито як засоби перестороги перед "грядущім обстрілом ЗСУ", - пише Соболевський.
Наразі усі багатоквартирні будинки обходять ліфтери.
"Насправді, продовжує (Росія, - ред.) робитись все, аби змусити наших людей погодитись на депортацію. Життя в місті роблять ще нестерпнішим", - додає заступник голови Херсонської облради.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупаційна влада Херсону розпочала евакуацію так званих "державних установ" до окупованого Криму. А мешканцям міста та області відправляють повідомлення із закликом переміститися на Лівий берег Дніпра.
За словами голови Миколаївської області Віталія Кіма, ймовірно, що Росія готує провокації на території Херсону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.