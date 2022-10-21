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Оккупанты в Херсоне делают все возможное, чтобы принудить людей к депортации, - облсовет

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Пятница 21 октября 2022 15:49
Оккупанты в Херсоне делают все возможное, чтобы принудить людей к депортации, - облсовет Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсоне россияне делают все возможное, чтобы сделать жизнь для горожан невыносимой и принудить их к депортации. В городе выключили все лифты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Сегодня жалкие подонки, которые терроризируют Херсон, дали указание выключить все лифты в городе. Объясняют это якобы как средства предосторожности перед "грядущим обстрелом ВСУ", - пишет Соболевский.

Все многоквартирные дома обходят лифтеры.

"На самом деле, продолжает (Россия, - ред.) делаться все, чтобы заставить наших людей согласиться на депортацию. Жизнь в городе делают еще более невыносимой", - добавляет заместитель председателя Херсонского облсовета.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупационные власти Херсона приступили к эвакуации так называемых "государственных учреждений" в оккупированный Крым. Жителям города и области отправляют сообщения с призывом переместиться на Левый берег Днепра.

По словам главы Николаевской области Виталия Кима, вероятно, что Россия готовит провокации на территории Херсона.

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Херсон Российская Федерация
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