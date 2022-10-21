Оккупанты в Херсоне делают все возможное, чтобы принудить людей к депортации, - облсовет
В Херсоне россияне делают все возможное, чтобы сделать жизнь для горожан невыносимой и принудить их к депортации. В городе выключили все лифты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.
"Сегодня жалкие подонки, которые терроризируют Херсон, дали указание выключить все лифты в городе. Объясняют это якобы как средства предосторожности перед "грядущим обстрелом ВСУ", - пишет Соболевский.
Все многоквартирные дома обходят лифтеры.
"На самом деле, продолжает (Россия, - ред.) делаться все, чтобы заставить наших людей согласиться на депортацию. Жизнь в городе делают еще более невыносимой", - добавляет заместитель председателя Херсонского облсовета.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупационные власти Херсона приступили к эвакуации так называемых "государственных учреждений" в оккупированный Крым. Жителям города и области отправляют сообщения с призывом переместиться на Левый берег Днепра.
По словам главы Николаевской области Виталия Кима, вероятно, что Россия готовит провокации на территории Херсона.
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