Оккупанты в Херсоне делают все возможное, чтобы принудить людей к депортации, - облсовет

В Херсоне россияне делают все возможное, чтобы сделать жизнь для горожан невыносимой и принудить их к депортации. В городе выключили все лифты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Сегодня жалкие подонки, которые терроризируют Херсон, дали указание выключить все лифты в городе. Объясняют это якобы как средства предосторожности перед "грядущим обстрелом ВСУ", - пишет Соболевский. Все многоквартирные дома обходят лифтеры. "На самом деле, продолжает (Россия, - ред.) делаться все, чтобы заставить наших людей согласиться на депортацию. Жизнь в городе делают еще более невыносимой", - добавляет заместитель председателя Херсонского облсовета.