Ракетний обстріл Дніпра: влучання по інфраструктурі та понад 20 постраждалих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них - у лікарні. Одна постраждала у важкому стані", - написав Резніченко.

Повідомляється, що понівечили промислове підприємство, будинки, тролейбуси та жваву вулицю.

"Росіяни ударили по міських кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах. Просто жили своє звичне життя. За усі ці злочинні обстріли прийде розплата", - додав голова Дніпропетровської ОВА.