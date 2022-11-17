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Ракетний обстріл Дніпра: влучання по інфраструктурі та понад 20 постраждалих

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Дніпро , Четвер 17 листопада 2022 15:49
Ракетний обстріл Дніпра: влучання по інфраструктурі та понад 20 постраждалих Фото: росіяни обстріляли Дніпро, налічується понад 20 постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 17 листопада, російські війська обстріляли Дніпро. Зафіксовано декілька влучань в інфраструктурні об'єкти, більше 20 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них - у лікарні. Одна постраждала у важкому стані", - написав Резніченко.

Повідомляється, що понівечили промислове підприємство, будинки, тролейбуси та жваву вулицю.

"Росіяни ударили по міських кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах. Просто жили своє звичне життя. За усі ці злочинні обстріли прийде розплата", - додав голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що зранку 17 листопада російські війська обстріляли Дніпро. Зафіксовано декілька влучань у два інфраструктурні об'єкти, є постраждалі.

Також раніше ми писали, що вночі 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по одному із населених пунктів Запорізької області. Ракети влучили в цивільні об'єкти, є загиблі.

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Дніпропетровська область ракетный удар
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