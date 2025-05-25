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Окупанти готуються до ударів по Криму: в Севастополі переміщують ППО і боєкомплект

Фото: Окупанти готуються до ударів по Криму (росЗМІ)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські військові на тимчасово окупованому півострові Крим активізували підготовку до можливого масованого удару безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агенти провели розвідку на діючій базі ППО в окупованому Севастополі.

За їхніми даними, окупанти посилено переміщують мобільні вогневі групи, перевіряють техніку, підвозять боєкомплект та вживають додаткових заходів безпеки.

Такі дії свідчать про серйозну підготовку до потенційної атаки по військових об’єктах у Криму, яких росіяни явно побоюються після серії масованих ударів українських БПЛА по території РФ.

Зокрема, було зафіксовано активність на об’єкті РФ. Агентура також оновила інформацію про цей військовий об’єкт і передала її Силам оборони України.

В "АТЕШ" зазначили, що наразі не розголошуватимуть усіх деталей - аби це стало "неприємним сюрпризом" для окупантів.

"АТЕШ"

Украинские партизаны продолжают разведку позиций российских захватчиков на временно оккупированных территориях.

Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики превращают в военные склады украденные объекты одного из предприятий.

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