Окупанти готуються до ударів по Криму: в Севастополі переміщують ППО і боєкомплект

Агенти провели розвідку на діючій базі ППО в окупованому Севастополі.

За їхніми даними, окупанти посилено переміщують мобільні вогневі групи, перевіряють техніку, підвозять боєкомплект та вживають додаткових заходів безпеки.

Такі дії свідчать про серйозну підготовку до потенційної атаки по військових об’єктах у Криму, яких росіяни явно побоюються після серії масованих ударів українських БПЛА по території РФ.

Зокрема, було зафіксовано активність на об’єкті РФ. Агентура також оновила інформацію про цей військовий об’єкт і передала її Силам оборони України.

В "АТЕШ" зазначили, що наразі не розголошуватимуть усіх деталей - аби це стало "неприємним сюрпризом" для окупантів.