RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Оккупанты готовятся к ударам по Крыму: в Севастополе перемещают ПВО и боекомплект

Фото: Оккупанты готовятся к ударам по Крыму (росСМИ)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские военные на временно оккупированном полуострове Крым активизировали подготовку к возможному массированному удару беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агенты провели разведку на действующей базе ПВО в оккупированном Севастополе.

По их данным, оккупанты усиленно перемещают мобильные огневые группы, проверяют технику, подвозят боекомплект и принимают дополнительные меры безопасности.

Такие действия свидетельствуют о серьезной подготовке к потенциальной атаке по военным объектам в Крыму, которых россияне явно опасаются после серии массированных ударов украинских БПЛА по территории РФ.

В частности, была зафиксирована активность на объекте РФ. Агентура также обновила информацию об этом военном объекте и передала ее Силам обороны Украины.

В "АТЕШ" отметили, что пока не будут разглашать всех деталей - чтобы это стало "неприятным сюрпризом" для оккупантов.

"АТЕШ"

Украинские партизаны продолжают разведку позиций российских захватчиков на временно оккупированных территориях.

Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики превращают в военные склады украденные объекты одного из предприятий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияпартизаныВойна в УкраинеАтака дронов